Külliye’de kritik görüşme

ABD'li senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik bir görüşme gerçekleştiriliyor. ABD’li senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapıyor.

Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Lindsey Graham ile gerçekleştirilecek görüşmede ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti masada olacak.

Bugün açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmeler yapmasının beklendiğini bildirmişti.

Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump’a yakınlığı ile biliniyor.

TRT