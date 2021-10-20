Külliye’den açıklama: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomideki gidişata değindi ve enflasyonu tek haneye indirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, “Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Oktay ayrıca yaptığı açıklada, “Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.