Külliye’den açıklama: Savaşın sona ermesi için girişimlerimiz sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın sona ermesi için Türkiye’nin girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türk diplomasisinin çok önemli bir başarısı olan tahıl sevkiyatı başladı. Türkiye’nin izlediği denge politikası, dünya gıda güvenliğini ve gıda fiyatlarının istikrarını güvence altına alıyor. Bu hassas süreci yürütürken savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk diplomasisinin çok önemli bir başarısı olan tahıl sevkiyatı başladı. Türkiye’nin izlediği denge politikası, dünya gıda güvenliğini ve gıda fiyatlarının istikrarını güvence altına alıyor. Bu hassas süreci yürütürken savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek.”