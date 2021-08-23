Külliye’den ekonomiye dair kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşuyor. Oktay, “Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.” dedi.

Oktay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır.”