Külliye’den Erdoğan-Putin açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu.

Fahrettin Altun’un açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya’da Putin ile Suriye’deki son gelişmeleri ve Türk-Rus ilişkilerini görüşecek. Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, Suriye’de çözüm için de çalışıyor. Türkiye’nin önceliği Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır. Bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz”

TRT