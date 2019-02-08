Külliye’den flaş Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Suudilerin şeffaflıktan tamamen yoksun olması, itibarlarına zarar veriyor ve çok endişe verici” dedi.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı.

Altun, “Suudilerin şeffaflıktan tamamen yoksun olması, itibarlarına zarar veriyor ve çok endişe verici” dedi.

BM raportörünün Kaşıkçı cinayeti hakkındaki açıklamasının Türkiye’nin bulgularıyla örtüştüğünü ifade eden Altun; Suudi yetkililerin, adalete hizmet etmek istiyorlarsa, katilleri iade etmesi gerektiğini vurguladı.

NTV