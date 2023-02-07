Külliye’den Fransız dergisine tepki: Modern barbarlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yayınladığı karikatürleriyle tüm dünyada tepki çeken Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Türkiye’deki depremlerle ilgili karikatürüne ”Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun.” sözleriyle tepki gösterdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası dünyanın dört bir tarafından taziye ve destek mesajları gelirken Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay etti. İnsanlıktan uzak karikatürde, yıkık binalar resmedilerek ’Türkiye depremi’ ibaresine yer verildi ve yorum olarak ” Tank göndermeye bile gerek yok” yazıldı. Rezil karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye’nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine “Tank yollamaya bile gerek yok” yazdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası dünyanın dört bir tarafından taziye ve destek mesajları gelirken Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay etti.

Yıkık binalar resmedilerek ’Türkiye depremi’ ibaresine yer verildi ve yorum olarak ” Tank göndermeye bile gerek yok” yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.