Külliye’den İncirlik Üssü iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 hava savunma sistemlerinin İncirlik’te olduğu iddiasını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’den F-16 talebi için, “Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmak” dedi. Ankara’da soruları yanıtlayan Kalın, S-400’lerin İncirlik’e sevk edildiği iddialarını da ”Bu haberin aslı astarı yok” diyerek yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400’lerin İncirlik’e taşındığı iddialarının doğru olmadığnı söyledi.

ABD’den F-16 talebine ilişkin de konuşan Kalın, birinci tercihin F-35 programı içinde bulunmak olduğunu belirtti.

Kalın’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

”ASLI ASTARI YOK”

S-400’LER İNCİRLİK’TE İDDİASI

Bu haberin aslı astarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor.

ABD İLE ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

Cumhurbaşkanımız, Biden ile iyi bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda en kısa zamanda kurulacak. Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz.

”BİRİNCİ TERCİHİMİZ F-35 PROGRAMI İÇİNDE BULUNMAKTIR”

ABD’DEN F-16 TALEBİ

Şu anda teknik olarak çalışılması gereken konular var. Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16’lar üzerinden telafi edilebilir. Umarım kongre üyeleri de Türkiye’nin önemini görürler.

SURİYE’DE YENİ HAREKAT OLUR MU?

Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Bunun hesapları yapılır. Biz zaten Suriye’de sahadayız. Tezkere yenilendi. İhtiyaç çerçevesinde bunun hesabı TSK tarafından yapılır.