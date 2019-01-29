Külliye’den Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Külliye'den Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden korkunç bir cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi.

Altun, Twitter’dan yaptığı İngilizce paylaşımda, “BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

“Hala Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve ‘yerel işbirlikçinin’ kim olduğunu bilmiyoruz.” ifadesini kullanan Altun, adaletin yerine gelmesi gerektiğini belirtti.

TRT