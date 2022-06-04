Külliye’den NATO açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İspanya’nın başkenti Madrid’de önemli temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İspanya’nın başkenti Madrid’e NATO Zirvesi öncesi ziyaret gerçekleştirdi. Devlet yetkilileriyle temaslarda bulunan Kalın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda basına röportaj verdi.

Sözcü Kalın, Madrid ziyaretinde Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Dış ve Küresel İşler Devlet Sekreteri Angeles Moreno Bau ve Başbakanlık İspanya AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi Direktörü Aurora Mejia ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kalın, İspanya’nın ünlü medya organı El Pais’e Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konunda açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Kalın İspanya ziyaretiyle ilgili “Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki talep ve beklentileri açık, net, haklı ve meşrudur. NATO bir ekonomik klüp yahut turizm birliği değil, bir güvenlik ittifakıdır. Ayrım yapmadan üyelerin güvenlik kaygılarının giderilmesi ittifakın temel amacıdır” dedi.