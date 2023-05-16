Külliye’den Sinan Oğan açıklaması! Görüşme olacak mı?

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Ankara hareketlendi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Sinan Oğan ile ilgili açıklama geldi.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminin kilit ismi ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Oğan ile şimdiye kadar bir görüşme olmadığını belirterek ”Sinan Bey’in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyonu Cumhur İttifakı’na daha yakın.” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı kesin olmayan geçici sonuçlara göre; ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl görüyorsunuz?” sorusu üzerine Kalın, “İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Çünkü oy farkı çok açık bir şekilde ortada. Arada 5 puan, 2,5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Biz, kendi oylarımızı koruduğumuz gibi, ikinci turda muhtemelen bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ilave edecektir diye düşünüyoruz.” yanıtını verdi.

Güven ve istikrarın devam etmesi noktasında Türk milletinin yüzde 49,5’inin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini hatırlatan Kalın, Türkiye Yüzyılı perspektifi çerçevesinde bu desteğin devam edeceğinin açık şekilde görüldüğünü söyledi.

SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

Kalın, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aldığı oyun nereye gideceğine ilişkin tartışmaları takip ettiklerini belirterek, “Orada farklı bir sosyoloji var. ‘Yüzde 5,17’lik kitle bir bütün halinde şu tarafa ya da bu tarafa gider’ demek, çok aceleci bir tavır olur. Yanlış değerlendirme olur.” görüşünü paylaştı.

Oğan’ın “İstişarelerde bulunacağız” dediğini anımsatan Kalın, “Bu gayet normal. Ama net bir şey de koydu ortaya. ‘Terörle arasına mesafe koyması bizim için önceliktir’ dedi. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay, daha rahat olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“İkinci turda Sinan Oğan’ın kilit bir konumda olduğunu düşünüyor musunuz? ” sorusuna Kalın, “Sinan Bey’in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda, dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı’na, devletin, milletin bekası vurgusuna daha yakın olduğunu ben biliyorum. Sinan Bey’le şahsi tanışıklığım da vardır.” cevabını verdi.

Kalın, “Sinan Oğan ile bir görüşme talebiniz oldu mu ya da ondan bir talep geldi mi?” sorusunu, “Şu ana kadar böyle bir görüşme olmadı. Bugün, yarın olur, olmaz bilemem, bir şey diyemem. Biraz daha biz, kendi kampanya sürecimize odaklanıyoruz. Sürece bakıp, değerlendireceğiz.” diye yanıtladı.

“MİLLİ MESELELERDE PAZARLIK FALAN OLMAZ”

“Oğan ile olası görüşmede taleplerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir mi?” sorusunun sorulduğu Kalın, memleketin temel milli meselelerinde pazarlık olamayacağını dile getirdi.

Bunu, Millet İttifakı’nın bir araya gelmesi sürecinde de gördüklerini vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

“Bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine ‘Ne olursa olsun onu gönderelim de…’ tavrıyla kurulan bir ittifakın ancak bu kadar oy alabildiğini gördük. Dolayısıyla burada öyle bir pazarlık vesaire söz konusu olmaz. Biz, gayet kendimizden eminiz. Kendimize güvenir bir şekilde, sakin, olgun bu kampanyayı bugüne kadar nasıl getirdiysek geçtiğimiz 45 gün, 2 ay içerisinde, kalan 13 günü de bu şekilde geçireceğiz. Burada Türkiye’nin kendi milli menfaatleri, temel milli meseleleri bağlamında pozisyonlar örtüşür, bir uyum sağlanır, bir yakınlaşma olur, buna göre bir değerlendirme yapılır. Ama bizim şu anda proaktif bir şekilde, ‘Şurayla, burayla görüşelim’ şeklinde bir tavrımız yok. Biz, süreci göreceğiz. Pozisyonumuzu muhafaza ettiğimiz müddetçe rehavete kapılmadan ikinci turun bizim için hayırla neticeleneceğini düşünüyoruz.”

Kalın, “İkinci tur için nasıl bir kampanya süreci yaşanacak? Bazı şehirlere özel ziyaretler olacak mı?” sorusu üzerine, bir dizi programın olacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletle buluşacağını ve televizyon programlarına katılacağını aktardı.

Deprem bölgesine ziyaretlerin olabileceğine işaret eden Kalın, depremi unutmadıklarının altını çizdi.