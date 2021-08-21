Külliye’den skandal tişörtlere tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen Afganlarla dalga geçen tişörtleri eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bir Amerikan şirketinin, Afganistan’dan kaçmak isterken tutundukları uçağın kanadından düşen kişilerle dalga geçen tişört tasarlamasını eleştirdi.

Kabil’deki tahliye skandalında uçaktan düşen Afganları ABD’de tişört yaptılar

İbrahim Kalın, üzerinde ‘Kabil Hava Dalış Kulubü’ yazılan tişörtler için “Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak modern barbarlıktır” sözlerini kullandı.