Külliye’den terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terörle mücadeleye değindi ve Türkiye’nin örgütlerle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terörle mücadelenin küresel düzeyde, tutarlı, dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olacağını ifade etti. Kalın, “Terörle mücadele samimi bir şekilde yapılırsa başarılı olur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamasında, terörle mücadelenin küresel düzeyde, tutarlı, dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olacağını belirterek, “DEAŞ, El-Kaide, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör ortak noktasında buluşan zalim ve cani kötülük örgütleridir. Türkiye’nin duruşu ise hepsine karşı topyekun mücadele tek yoldur” ifadelerini kullandı.