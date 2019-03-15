Külliye’den Yeni Zelanda açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden Yeni Zelanda konusunda açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda’da 2 camide meydana gelen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin Fatih Camiinde Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Yeni Zelanda’da hunharca katledilen kardeşlerimiz için Fatih Camiinde Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır” dedi.
TRT