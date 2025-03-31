Küllü Baklavanın Geleneksel Yapım Yöntemi

KÜLLÜ BAKLAVA YAPIMINDA KÜL KULLANILIYOR

Amasya’da kadınların emeğiyle ortaya çıkan özel bir tatlı olan baklavanın yapımında “kül” kullanılıyor. Hamurun hazırlanmasında kullanılan suya eklenen kül, tarifi 200 yıllık geleneksel ‘küllü baklava’ya benzersiz bir gevreklik kazandırıyor. Odun ateşinden oluşan kül, kadınlar tarafından elekten süzülerek önce suyla karıştırılıyor. Bu karışım birkaç gün bekletildikten sonra hamura dahil ediliyor. Bu geleneksel yöntem, tatlıya eşsiz bir lezzet ve kıvam kazandırdığı düşünülüyor.

GELENEĞİ YAŞATMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK

Kaybolmaya yüz tutmuş bu tatlı türünü tekrar hayatına kazandırdıklarını belirten Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, “Hazırlanışı diğer baklavalarla hemen hemen aynı. Tek farkı suyuna kül ekliyoruz. Bununla birlikte bol ceviz ve tereyağı ile muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu. Beğenilen bu tatlının satışının yüzleri güldürdüğünü vurgulayan Bozkurt, Ramazan ayında en çok sipariş edilen tatlılardan biri olduğunu da ekledi.

KÜLLÜ SU, TATLILARA LEZZET KATILIYOR

95 yaşındaki annesinden çocukluk yıllarında küllü baklava yapımını öğrendiğini ifade eden Fatma Hatipoğlu, “Küllü suyla çamaşır yıkanırdı. Baklavaya da katılırdı. Küllü su tatlıya gevreklik kazandırıyor. Hamuru pişince kıtır kıtır oluyor” dedi. Canan Öztürk de müşterilerden gelen taleplere yanıt vererek küllü suyu diğer tatlıların yapımında da kullanmaya başladıklarını bildirdi.