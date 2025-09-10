Kültepe, 77 Yıldır Kazılıyor

KÜLTEPE-KANİŞ-KARUM ÖREN YERİ’NDEN KAZI HABERLERİ

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri, 77 yıllık kazı tarihiyle Türkiye’nin en uzun soluklu arkeolojik çalışmalarından biri olma özelliğine sahip. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu liderliğindeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.

KÜLTEPE’NİN GEÇMİŞİ

Kazı başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe’deki yerleşimin yaklaşık 6 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığını ifade etti. Kulakoğlu, “Kültepe’nin her dönemde uluslararası ilişkilere açık olduğunu, Mezopotamya ile kurulan bağlantılar sayesinde seramik ve mühürler gibi kültürel kalıntılara ulaşıldığını” dile getiriyor.

Prof. Dr. Kulakoğlu, “Günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanı, Kültepe’de kurulan bu ilişkiler sayesinde okumayı ve yazmayı öğrenmiş. Kültepe, o dönemden günümüze kadar metropolitan karakterini korumuş ve uluslararası ilişkilere açık bir merkez olmuştur.” şeklinde konuştu.

Kazılara, Avusturya, Japonya, Kore, Amerika ve İtalya gibi 5 farklı ülkeden katılımcılar destek veriyor. Kulakoğlu, “Kazımız uluslararası iş birliğiyle yürütülen bir çalışma. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu ilişkileri sağladıkları için teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kulakoğlu, Kültepe ve Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının uluslararası ilişkiler açısından önemini koruduğunu belirterek, “Bundan sonra da Kültepe ve Kayseri, dünya ile ilişkilerini sürdürecek.” dedi.