Kültepe, 77 Yıldır Kazılıyor

KÜLTEPE-KANİŞ-KARUM ÖREN YERİ’NİN KAZI GEÇMİŞİ

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri, 77 yıllık kazı geçmişi ile Türkiye’nin en uzun süren arkeolojik çalışmaları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun başkanlığındaki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın liderliğinde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle sürdürülüyor.

KÜLTEPE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLANTILARI

Kazı başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe’deki yerleşimin tarihi köklerinin yaklaşık 6 bin 500 yıl öncesine dayandığını belirtiyor. Kulakoğlu, Kültepe’nin her dönem uluslararası ilişkilere açık olduğunu, Mezopotamya ile yürütülen ticaret ve iletişim sayesinde seramik ile mühürler gibi önemli kültürel kalıntılara ulaşıldığını ifade ediyor.

Prof. Dr. Kulakoğlu, “Günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanı, Kültepe’de kurulan bu ilişkiler sayesinde okumayı ve yazmayı öğrenmiş. Kültepe, o dönemden günümüze kadar metropolitan karakterini korumuş ve uluslararası ilişkilere açık bir merkez olmuştur.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Kazılara, Avusturya, Japonya, Kore, Amerika ve İtalya gibi 5 farklı ülkeden çalışanlar katılıyor. Kulakoğlu, “Kazımız uluslararası iş birliği ile yürütülen bir çalışma. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu ilişkileri sağladıkları için teşekkür ediyoruz.” diye ekliyor.

KÜLTEPE VE KAYSERİ’NİN GELECEĞE YÖNELİK PLANI

Kulakoğlu, Kültepe ve Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının günümüzde de uluslararası ilişkiler açısından önemli bir konumda olduğunu vurguluyor. “Bundan sonra da Kültepe ve Kayseri, dünya ile ilişkilerini sürdürecek.” şeklinde konuşuyor.