Kültepe’yi 77 Yıldır Kazıyorlar

KÜLTEPE-KANİŞ-KARUM’UN TARİHİ DERİNLİKLERİ

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri, 77 yıllık kazı geçmişiyle Türkiye’nin en uzun arkeolojik çalışmaları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun başkanlığında yürütülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle devam ediyor.

KÜLTEPE’YE YOLCULUK 6 BİN YIL ÖNCE BAŞLIYOR

Kazı yöneticisi Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe’deki yerleşimlerin yaklaşık 6 bin 500 yıl geriye gittiğini belirtiyor. Kulakoğlu, Kültepe’nin her dönemde uluslararası ilişkilere açık olduğunu ve Mezopotamya ile olan bağlantılar sayesinde seramik ve mühür gibi kültürel kalıntılara ulaşıldığını ifade ediyor.

Prof. Dr. Kulakoğlu, “Günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanı, Kültepe’de kurulan bu ilişkiler sayesinde okumayı ve yazmayı öğrenmiş. Kültepe, o dönemden bugüne kadar metropolitan karakterini korumuş ve uluslararası ilişkilere açık bir merkez olmuştur.” diyor.

Kazılara, Avusturya, Japonya, Kore, Amerika ve İtalya gibi 5 farklı ülkeden ekip üyeleri katılıyor. Kulakoğlu, “Kazımız uluslararası iş birliğiyle yürütülen bir çalışma. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu ilişkileri sağladıkları için teşekkür ediyoruz.” şeklinde açıklama yapıyor.

KÜLTEPE VE KAYSERİ’NİN GELECEK İLİŞKİLERİNE AÇIK GÖRÜŞLER

Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe ve Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasında günümüzde de uluslararası ilişkilerin önemini koruduğunu vurgulayarak, “Bundan sonra da Kültepe ve Kayseri, dünya ile ilişkilerini sürdürecek.” diyor.