Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB soruşturmasında ifade verdi. Abbas, Murat Ongun’un talimatlarına karşı geldiğini belirtti. İhalelerde usulsüzlükler yaşandığını vurguladı. İletişim koordinatörlüğü tamamen Ongun tarafından yönetiliyordu. Ödemeleri yapan Kahraman’ın resmi bir görevi yoktu. Toplantılarda usulsüzlük olabileceğine dikkat çekildi

İÇİNDEKİLERİN ORTAYA ÇIKMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesi gün yüzüne çıktı. Abbas, verdiği ifadede, “Genel Müdür olarak göreve başladığımdan itibaren ilk 5 ay içerisinde bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesi ile alakalı söylemleri ve talimatları oldu” dedi. Örneğin, Kadıköy İskelesi’ndeki reklam alanlarının Murat Kapki’nin firmasına ve İstanbul Çiçekleri Büfeleri ihalesinin Ali Tarakçı’nın şirketine verilmesi konusunda Murat Ongun’un direktifleri olduğunu belirtip, “Ben bu talimatların birçoklarını yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım” ifadesini kullandı.

İSTİFA GİRİŞİMİ VE BASKILAR

Murat Abbas, ifadesinde, Kültür A.Ş.’de göreve başladıktan 3 ay sonra görevinden istifa etmek istediğini açıkladı. “Amacım sadece İstanbul’a kültürel manada katkı sunmaktı” diyen Abbas, istifasını Murat Ongun’a ve diğer yöneticilere bildirdiğini fakat “beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Olaylardan sonra reklam işlerinin dışında kalmayı ve sadece kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek istediğini” belirtti. Bu süreçte, “İletişim koordinatörlüğü kısmı tamamen benim inisiyatifim dışında Murat Ongun tarafından yürütülmekteydi” dedi.

MUHAFAZAKAR ROL VE İHALELER

Abbas, tuğla gibi önemli projelerin dışında bırakıldığını ifade ederek, “Dijital Deneyim Müzesi projesinin 2023 Ekim veya Kasım ayında kurulması planlandı ancak toplantılara ben dahil edilmedim” dedi. Öte yandan, kendisine iletilen bazı finansal talepleri ve iş süreçlerini sorguladığını belirtti ve “Sayıştay denetimleri sırasında bildiklerini aktarmak istediğini” söyledi. Bu sırada, “Tuce isimli firmadan geçirilen paraların bütçeye dahil edilmesi” gibi usulsüzlükler olup olmadığını merak ettiğini belirtti.

TEHDİT VE ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER

Abbas, Sayıştay denetimi sonrası Cem Çelik’in kendisine “dijital deneyim müzesinden çıkmak için” 30 milyon TL talebinde bulunduğunu ve konunun hukuksal bir ihtilafa dönüşmesi durumunda şantaj ve tehditlere maruz kaldığını ifade etti. Abbas, “Elimdeki görüntü ve ses kayıtlarıyla tehditvari konuştu” diyerek, “Eğer istediği para ödenmezse bu kayıtları savcılığa vereceği” uyarısını paylaştı.

SİYASİ BAĞLANTILAR VE OPERASYON GÜNDEMİ

Finalde, Murat Abbas, 2024 belediye seçimleri öncesi yapılan toplantılarda herkesin “ağız birliği yapması” ve “siyasi operasyon ihtimaline karşı dikkatli olunması” gerektiği hususuna vurgu yaptı. İlgili toplantılarda, “Hangi iştirak şirketinin aracı firmalar üzerinden televizyon kanallarına ne kadar para göndereceği belirlendi” diyerek, önemli bütçelerin nasıl yönetildiğine dikkat çekti. Abbas, Murat Ongun’un, “ihale süreçlerini kendisinin yönettiği” ve “taleplerde bulunarak işlemleri organize ettiği” hususunda birçok detay verdi.