İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla karşı karşıya. Soruşturma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

MURAT ABBAS’IN TAHLİYESİ

23 Mart’tan beri tutuklu bulunan Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas serbest bırakıldı. Murat Abbas hakkında bilgi vermek gerekirse, 1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni tamamladı. 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak kariyerine başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk gibi prestijli firmalarda finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014 yılında Zorlu Holding’te Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı ve Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atandı. 6 yıl boyunca bu rolde kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.