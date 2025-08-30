Haberler

Kültür Bakan Yardımcısı Çam, Katıldı

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİAÇILIŞI

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Çanakkale’de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali’nin açılışı için Çanakkale’ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, etkinliklere katılım gösterdi. Çanakkale Deniz Müzesi’nde yer alan ‘Paranın Yüzünde Anadolu Troya’dan Çanakkale’ye Sergisi’ni ziyaret eden Çam, daha sonra Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde bulunan ‘Anadolu Medeniyetleri Sergisi’ni de gezdi.

ÇOCUKLARLA ETKİNLİKLER

Protokol üyeleri, ‘Robotik Kodlama’ etkinliği kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ‘Hayal İstanbul Sergisi’ndeki eserleri de inceleyen Bakan Yardımcısı, sanatla ilgili çeşitli görüşmelerde bulundu.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE KATILIM

Son olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan Serdar Çam’a, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve birçok vatandaş eşlik etti. Bu etkinlikler, bölgenin kültürel zenginliğini ve tarihini vurgulamakta önemli bir rol oynuyor.

Samsun’da Kaza, 1 Ölüm 1 Yaralı

Samsun-Ankara karayolunda otomobilin motorlu bisiklete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
A Milli Takım, Portekiz’i Yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek grup aşamasında üçüncü kez galip geldi.

