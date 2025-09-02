KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ, 1 EYLÜL’DE YAPILDI

KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Sancaktepe Belediyesi, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Kültür Sanat Festivali’ni 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Sarıgazi Festival Alanı’nda organize etti. Festivalde Metin ve Kemal Kahraman, Rewşan ve Pinhani gibi sanatçılar sahne aldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Bu festivali düzenlememizin amacı, Sancaktepe’de farklı seslerin, kimliklerin, bir arada yıllarca yaşayan, birbirinden uzak duran ve birbirine kendisini yabancı hisseden her insanımızı bir araya getirmek. Farklı dillerde, kültürlerde, inançlarda duygularımızı, coşkularımızı bir arada paylaşabilmek adına bu festivali düzenliyoruz” diye konuştu.

ÖZEL GÜNLERE UYGUN ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Etkinliklere katılım yoğun olurken, Alper Yeğin, bu yıl kültür festivalinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü ile çakıştığını belirtti. Etkinlikler, bu iki özel güne uygun bir konseptle düzenlendi. Yeğin, “Bu festivallerin daha fazlasını yapacağız. Kültürümüzü, geleneğimizi, sanatsal faaliyetlerimizi meydanlarda binlerce insanımızla buluşturacağız” açıklamasında bulundu.

TARİHLER BİLİNÇLİ OLARAK BELİRLENDİ

Yeğin ayrıca, “Festivalin tarihleri bilinçli bir tercihtir. 28-29 Ağustos’da başlayıp, 1-2 Eylül’de sona eren bir festival planlaması mevcut. Bunun iki sebebi var. İlki 30 Ağustos Zafer Bayramı, ikincisi ise 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bu festival, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’in Zafer Bayramı’nı kutlamak için birçok insanla bir arada olmayı sağlıyor.” dedi.

BARİŞ VE KARDESLİK VURGUSU

Yeğin, “Cumhuriyet’e dört elle sarılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i ilelebet yaşatacağız. Bu topraklarda özgür bir şekilde, kardeş bir şekilde yaşıyorsak, bunun teminatı Cumhuriyet’tir” ifadelerini kullandı. Festivalde barışın önemine dikkat çeken Yeğin, “Dolayısıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Sancaktepe Meydanı’ndan söylüyoruz. Bir arada, birlikte, özgürce yaşayacağız.” dedi.

FESTİVALİN ANA TEMASI ORMANA YÖNELİK

Bu yılki festivalin ana temasının ‘orman’ olduğunu belirten Yeğin, “Son yıllarda yaşanan orman yangınları nedeniyle bu tema belirlendi. Milyonlarca dönüm orman arazisi kullanılamaz hale geldi. Biz de Sancaktepe’de göreve geldiğimizden beri bütün caddelerimizde binlerce ağaç diktik. Sancaktepe’deki vatandaşlarımızdan bu gece için tek isteğim, gördüğünüz her ağaca bir yudum su dökün. Geleceğe en büyük hediyemiz olsun.” ifadelerini kullandı.