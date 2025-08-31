Kültür Sanat Festivali Büyük İlgiyle Görüldü

KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI

Sancaktepe Belediyesi, bu yıl ikinci kez düzenlediği Kültür Sanat Festivalini, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler, Meydan Park’ta yoğun ilgiyle karşılandı. Program, bando ekibinin gösterisiyle başladı ve daha sonra Kafkas Kartalları Dans Topluluğu’nun performansı ve kum sanatı gösterisi ile devam etti. Kum sanatı gösterisinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel çizim izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

KONSER VE COŞKU DOLU ANLAR

Festivalin finalinde, Türkiye’nin pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin sahne aldı. Sancaktepeliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla konser sırasında coşkuyla şarkılara eşlik ederek meydana kırmızı-beyaz bir atmosfer kattı. Bu coşkuya ortak olan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, katılımcılara hitaben “Bugün burada, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanı olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, milletimizin inancı, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kazanılmıştır. Bizlere düşen görev, bu büyük mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

BARIŞ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Başkan Yeğin, festivalin bu yıl 5 gün süreceğini belirterek, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hem de 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze’deki insanlığa karşı yapılan soykırımı tanımadıklarını ve kabul etmediklerini belirterek, “Biz barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının sonunda, katılımcılara teşekkür eden Yeğin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.