Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerinin kimler olduğuna dair bilgiler, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile belirginleşiyor. 10 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan yeni kararlara göre, kurulda yer alan bazı ünlü isimler öne çıkıyor. Sanat, edebiyat ve akademi camiasından gelen bu üyeler, kurulun zengin çeşitliliğini ortaya koyuyor. Vatandaşlar, “Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri kimlerdir?” sorusuyla birlikte, bu kişilerin çalışma alanlarını ve geçmiş başarılarını da öğrenmek istiyor. İşte o detaylar…

Atama Kararları ve Üyeler

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 21’inci maddesi uyarınca yapılan atamalarda, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri arasında şu isimler bulunuyor: Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Ali Saydam, Aram Kuran, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Yusuf Özkır.

Diğer Politika Kurulları

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu dışında, diğer kurullarda da önemli atamalar var. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu gibi diğer gruplarda da, uzman isimlerin yer aldığı görülebiliyor. Bu tür atamalar, farklı alanlarda oluşturulan politika gruplarının verimliliğini artırmayı hedefliyor.