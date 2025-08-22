Kültür ve Turizm Alanında Hakkâri Şenliği

YAŞAYAN MİRAS ETKİNLİĞİ HAKKARİ’DE BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği “Bir Anadolu Şenliği” serüveni, bu yıl beş şehirde gerçekleştirilecek etkinliklerin ilki olarak Hakkâri’de başladı. Şenliğin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Hakkari Stadyumu’nda oluşturulan Çocuk Köyü ve Bakanlık Etkinlik Noktaları’nda yapıldı. Törene Hakkâri Valisi Ali Çelik, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Ak Parti Hakkari il başkanı Zeydin Kaya, Yaşayan Miras Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, il protokolü ve birçok Hakkârili sanatsever katılım gösterdi. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bir ay kadar önce Hakkari’ye geldi, burada TGA koordinasyonunda turizm master planı çalışmalarına başladık. Hakkari’nin güzelliklerinden, turizm potansiyelinden oldukça etkilendiği için Hakkari’de bir turizm hareketi, kültür hareketi başlatmanın zamanının geldiğinden hareketle Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yanında, bölgedeki şehirlerimizde Hakkari ile başlattığımız Bir Anadolu Şenliği programını hayata geçirdi. Biz de bugün Bir Anadolu Şenliği Festivali’ni sizlerle beraber hayata geçiriyoruz, açıyoruz.” dedi.

ETKİNLİKLER İKİ HAFTA SÜRECEK

Bakan Yardımcısı Alpaslan konuşmasına devam ederek, “İki hafta boyunca Hakkari’de, Yüksekova’da ve beraberinde Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de Bir Anadolu Şenliği programımız devam edecek. Ülkemizin ve bölgenin daha iyi tanıtımı, bölgedeki huzurun, güvenliğin zirvede olduğunun bir göstergesi olarak vatandaşlarımızla sanatçılarımızı, kültürü buluşturduğumuz bir program haline gelmiş olacak. Burada sinemadan konserlere, Devlet Tiyatrosu’ndan opera baleye kadar birçok kültürel sanat programları hayata geçecek.” şeklinde belirtti. Açılış töreninin ardından Nadir Alpaslan ve protokol heyeti, stadyumda kurulan Çocuk Köyü ve etkinlik bölgelerini ziyaret etti. Bu alanda oluşturulan rengarenk bölümler, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunarak, farklı yaş gruplarında el becerilerini geliştirme, oyun alanlarında eğlenme ve kültürel etkinliklerde yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı verdi. Çocukların bu enerjik katılımı stadyuma hareket ve canlılık kazandırarak, şenliğin en coşkulu anlarından birini oluşturdu.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ

Ziyaret sonrasında Bakan Yardımcısı Alpaslan ve protokol heyeti, Hakkari’nin kültürel ve sanatsal zenginliklerini deneyimlemek için şehirdeki çeşitli etkinlik noktalarını gezdi. Seyir Terası’nda gerçekleştirilen Halay Gösterisi ve Sofi Ömer konseri, geleneksel kıyafetleri ve enerjik performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir görsel ve işitsel şölen sundu. Günün son durağı ise Hakkari Meydan Medresesi’nde gerçekleştirilen Gastronomi Etkinliği oldu. Tarihi atmosferin bir parçası olan Hakkari mutfağı, katılımcılara damaklarda kalıcı lezzetler sundu. Bir Anadolu Şenliği, yerel halk ile ziyaretçilerin kültürel çeşitliliğini, sanatsal coşkuyu ve gastronomik zenginliği bir arada deneyimlemesine imkan tanıyarak, Hakkari’de katılımcılarda uzun süre unutulmayacak bir iz bıraktı.

Eski Belediye Alanı’nda Murat Dalkılıç ile devam eden şenlik, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum’un performanslarıyla sürerken; Yüksekova Stadyumu’nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi hayranlarıyla buluşacak. Etkinlikler, Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin özel konserleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.