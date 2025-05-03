Kültür Ve Turizm Bakanı Başsağlığı Diledi

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi sonrasında, Bakan Ersoy sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

ÜZÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Ersoy, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar kültür, sanat ve siyaset alanlarında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” şeklinde ifadelerle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.