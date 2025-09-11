Kültür ve Turizm Bakanı Duyurdu

BAKAN ERSOY’UN AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “2025 yılının ilk 8 ayında, müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964’e ulaştı” sözlerini dile getirdi. Bakan, tarihimizin izlerini milyonlarla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, “Restorasyonlardan dijitalleşmeye, yeni müzecilik anlayışından kültür rotalarına kadar attığımız her adım, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Her bir taşında, her bir izinde insanlık tarihinin sesi olan bu mirası korumak ve geleceğe aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

EN POPÜLER MÜZE VE ÖREN YERLERİ

Bakan Ersoy’un verdiği bilgilere göre, 2025 yılının ilk 8 ayında en çok ziyaret edilen yerler arasında Efes Ören Yeri 1 milyon 741 bin 547 kişi ile öne çıktı. Pamukkale’yi 1 milyon 613 bin 357 kişi ziyaret ederken, Göreme Ören Yeri 766 bin 937 kişi, Paşabağlar Ören Yeri 753 bin 638 kişi, Galata Kulesi 651 bin 197 kişi, Göbeklitepe 497 bin 394 kişi, Kaymaklı Yeraltı Şehri 460 bin 262 kişi, Cumhuriyet Müzesi 454 bin 48 kişi, Sümela Manastırı 392 bin 976 kişi ve Derinkuyu Yeraltı Şehri ise 375 bin 870 kişi tarafından görülmüştür.