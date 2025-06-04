Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, Bayramların Değer Olduğunu Vurguladı

BAYRAMLARIN ANLAMINI VURGULADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajında bayramların sadece bir gelenek olmadığını, insanlığın temelindeki iyiliği yaşatıp çoğaltan önemli bir değerler mirası olduğunu belirtti. Ersoy, milletin manevi değerlerini, yardımlaşma ve dayanışma duygularını en güçlü şekilde yaşadığı Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

HOŞGÖRÜ VE PAYLAŞIMI YÜCELTİYOR

Bayramların, kırgınlıkları unutturan, hoşgörüyü ve paylaşmayı yücelten özel bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Ersoy, bu dönemlerin birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik bağı kurma fırsatı sunduğunu aktardı. Bayramın huzur ve güven içinde geçmesini dileyen Bakan, “Başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum” şeklinde sözlerini sürdürdü.

GÜVENLİ TAŞIMACILIĞA DİKKAT

Bakan Ersoy, bayramı aileler ve sevdikleriyle geçirmek üzere yola çıkacaklara dikkatli araç kullanmalarını da tavsiye etti.