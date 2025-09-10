Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, İnceledi

DÜLÜK ANTİK KENTİNE YAPILAN İNCELEME

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesi’nin Mutfak Sanatları Müzesi’nin açılışına katıldı ve Dülük Antik Kenti’nde incelemeler yaparak kazı çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. Bakan Ersoy, yaptığı bu ziyaretlerin ardından Dülük Köyü’nde Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen caz konserine katıldı.

KATILIMCILAR VE ZİYARETİNLERİN SONUCU

Açılış ve ziyaretler sırasında Bakan Ersoy’a Gaziantep Valisi Kemal Çeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çeşitli kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Ersoy, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.