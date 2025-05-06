Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, Yapay Zeka İle Yeniden Tanımlamak İstiyoruz

MEHMET NURİ ERSOY’DAN TURİZME YENİ BİR TANIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye olarak turizmi yapay zeka ile yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz” ifadesiyle turizm alanındaki hedeflerini vurguladı. Ersoy, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Gelişen 8 Ülke Teşkilatı’nın 4’üncü Turizm Bakanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mısır Turizm ve Kültürel Miras Bakanı Sherif Fathi, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen katılan Ersoy’u Antalya’nın D-8 ülkeleri tarafından 2025 yılı Turizm Şehri olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

TÜRKİYE’NİN TURİZM BAŞARILARI

Toplantının ilk oturumunda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm alanında kazandığı başarıları ve gelecekteki hedeflerini aktardı. 1980’lerden itibaren, özellikle son on yılda önemli gelişmeler kaydettiğimizi belirten Ersoy, “Türkiye, dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu arasında yer alıyor” dedi. Ersoy, 2024 yılında turizm gelirlerinin yüzde 8 artarak 61 milyar dolara ve ziyaretçi sayısının yüzde 9 artışla 62 milyona ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi. Ayrıca, hükümetin arazi tahsisleri, düşük kamu hizmetleri maliyetleri ve vergi indirimleri gibi teşvikler sağladığını ve turizm sektörünün gelişimini engelleyen bürokratik engelleri kaldırdığını söyledi. 2019 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Türkiye’yi uluslararası pazarlarda güçlü bir marka haline getirmek için çalıştığını sözlerine ekledi.

GÜVENLİ TURİZM PROGRAMI

Pandemi döneminde Türkiye’nin geliştirdiği ve uyguladığı ‘Güvenli Turizm Programı’nın, dünyada örnek alınan ilk uygulama olduğunu hatırlatan Ersoy, bu programın 2022 yılında ‘Sürdürülebilir Turizm Programı’na dönüştüğünü ifade etti. Türkiye’nin 2030 yılına kadar tüm konaklama tesislerinin sertifikalandırılması hedeflendiğini aktaran Ersoy, Türkiye’nin 2053 turizm vizyonunu ‘yeşil altyapı ve sürdürülebilirlik odaklı’ olarak tanımladı. “Bu vizyon sayesinde yapay zeka ve dijital teknolojileri kullanarak, ülkemizi dünya genelinde turizm gelirleri açısından ilk üç ülke arasına taşımayı hedefliyoruz” dedi.

ALTERNATİF TURİZM ÜRÜNLERİ

Alternatif turizm ürünlerinin tanıtımına önem vereceklerini vurgulayan Ersoy, stratejik planlar çerçevesinde turizmi çeşitlendirip yılın 12 ayı boyunca ülkenin her yerinde yaymayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. “Uzak pazarlara, özellikle yüksek gelir grubuna yönelik tanıtımlara ağırlık vereceğiz. Turizm sertifikasyon programları sayesinde ziyaretçi başına elde ettiğimiz geliri artıracağız” diyen Ersoy, turizmin bir ekosistem olduğunu, yerel kalkınmayı teşvik ettiğini, KOBİ’leri desteklediğini ve toplumları birleştirdiğini belirtti.

YAPAY ZEKA İLE DEVİRİM

Turizmde yapay zeka kullanımına da değinen Ersoy, bu teknolojinin insanlık tarihindeki en hızlı gelişen alanlardan biri olduğunu belirtti. “Turizmi yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz” ifadesiyle Türkiye’nin bu dönüşümde öncülük etme kararlılığını vurguladı. Yapay zeka temelli rehberlik sistemleriyle müzelerde daha interaktif deneyimler sunmayı amaçladıklarını aktaran Ersoy, “Geleceğin teknolojisiyle geçmişimizin hikayesini anlatarak kültürel dönüşümümüzü dijital ortamda tüm dünyayla paylaşmayı hedefliyoruz” dedi.