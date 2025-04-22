Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, Ziyaret Gerçekleştirdi. Gençlerin Katılımını Artırmak İçin Çalışıyoruz

ÜÇ BAKANDAN ORTAK GÖRÜŞME

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Yumaklı’yı ziyaret ettiğini ve bakanlıklar arasındaki işbirliğini güçlendirmek için farklı konuları değerlendirdiklerini aktardı.

GENÇLERE YENİ PROJELER ÜZERİNE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile olan görüşmesinde, gençlerin kültürel hayata daha aktif katılımını destekleyecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Ayrıca, kültür ve sporun birleştirici gücünü gençler için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla ortak adımları ele aldıklarını ifade etti. Ersoy, “Gençlerimizin yaratıcılığını, dinamizmini ve kültürel birikimini geleceğe taşıyacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.