Kültür Ve Turizm Bakanı, Festival İçin Kayseri’deydi

BAKAN ERSOY’UN SANAT VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Biz, her zaman her platformda sanatın iyileştirici yanına vurgu yapıyoruz. Silahların değil şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istediğimizi belirtiyoruz. Fakat şu anda tüm dünyanın gözleri önünde hepimizi derinden yaralayan, umutlarımızı azaltan saldırılara şahit oluyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Ersoy, Kayseri’deki 5. Kültür Yolu Festivali’nin açılış programına katılmak üzere kente geldi. Festival, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yer alan Kent Müzesi’nde düzenlendi. Açılışta Bakan Ersoy’a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve diğer yetkililer eşlik etti.

KAYSERİ’DE KÜLTÜREL ZENGİNLİK VURGUSU

Bakan Ersoy, Kayseri’nin kültürel geçmişine değinerek, “Kayseri’de, ülkemizin kültür ve sanat alanındaki en büyük organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kayseri’ye geldiğinizde, Kayseri’nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin ve medeniyetimizin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik” dedi. Ayrıca, Kayseri’nin ulusal ve uluslararası şehirlerle rekabetine destek olmaya çalıştıklarını da belirtti.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN HEDEFLERİ

Bakan Ersoy, “5 yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival, ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden birine dönüşmüştür. Bu yıl Kayseri’nin eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı hedefliyor” diye konuştu. Kayseri’nın tarih, kültür ve doğal zenginliklerini öne çıkaracaklarını, 9 gün boyunca Festival etkinliklerine ev sahipliği yapacaklarını aktardı.

ETKİNLİKLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Festival kapsamında şehir genelinde 40’a yakın noktada gerçekleştirilecek etkinliklerden bahseden Ersoy, “Bugün başlayıp 14 Eylül Pazar gününe kadar sürecek olan etkinlikler Kayserili hemşehrilerimizle buluşacak. Sadece kültür ve sanat etkinlikleri değil, Kayseri’nin tarihi, ekonomik, sportif ve turistik olanaklarını görünür kılmayı amaçlıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için özel etkinliklerin düzenleneceği bir çocuk köyü kuruyoruz” dedi. Ayrıca Bakanlık tarafından belirlenen alanların festival süresince etkinlik alanı olarak kullanılacağını belirtti.

FESTİVALDE FİLİSTİN’İN UNUTULMADIĞI

Bakan Ersoy, festivalde Filistin’i unuttuklarını da vurgulayarak, “Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için özel bir etkinlik hazırladık. Söyleşi, konferans, çalıştay ve atölye faaliyetlerinin yanında sinema ve tiyatro alanında da özel içerikler sunacağız” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sanatın her alanına katkı sağlamaya devam edeceklerini de belirtti.