Kültür Ve Turizm Bakanı M. N. Ersoy, 26 Milyar Dolar Kazanımını Açıkladı

2025’İN İLK 6 AYINDA REKOR TURİZM GELİRİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “2025’in ilk 6 ayında neredeyse 26 milyar dolarlık turizm gelirini ülkemize kazandırdık. İlk 6 ay açısından baktığımızda tüm zamanların gelir rekorunu kırmış durumdayız. 2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolarlık turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Bakan Ersoy, Şırnak’a yaptığı ziyarette, yerel yöneticilerle bir araya geldi ve kültürel etkileşim üzerine önemli bilgiler paylaştı.

ŞEHİRLER ARASI TURİZM REKABETİNE DİKKAT

Bakan Ersoy, turizm alanındaki rekabetin artık sadece ülkeler arasında değil, şehirler arasında da yoğun bir şekilde yaşandığını aktardı. “Dünyada turizm alanında sadece ülkeler arasında bir yarış yaşanmıyor. Bugün geldiğimiz noktada, turizmde rekabetin en yoğun olduğu alanlardan biri şehirler arasında yaşanan rekabettir” şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, şehirleri bu rekabete hazırlamak için sürekli çalıştıklarını belirtti.

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VE YENİ POTANSİYELLER

Türkiye’nin artık sadece plajlarıyla değil, birçok farklı turizm faaliyetleriyle tanındığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Kış turizmi, kültür, yayla, inanç, spor, sağlık ve gastronomi gibi alanlarda da faaliyet gösteriyoruz” dedi. Bakan, dünya genelindeki turizm hareketliliğini incelediklerinde, seyahatlerin yüzde 40’ının kültür turizmi odaklı olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu alandaki tanıtımlarının yoğun bir biçimde yapıldığını ve sonuçlarının göründüğünü ifade etti.

ŞIRNAK’IN TURİZM POTANSİYELİ

Bakan Ersoy, Şırnak gibi potansiyele sahip şehirlerin de bu turizm yarışında hak ettikleri payı alabilmesi gerektiğini dile getirerek, “Şırnak’a daha fazla turist gelmesi, Şırnaklı esnafın daha fazla kazanması ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi adına bu potansiyeli etkin bir şekilde yönetmemiz gerekiyor” diye belirtti.

ŞEHİRLERİN TURİZM POTANSİYELİNE YENİ FIRSATLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan sürecin, şehirlerin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi adına büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, “Biz, bu eşsiz coğrafyanın doğal ve kültürel zenginlikleriyle anılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

BARIŞ VE KÜLTÜR FESTİVALLERİ

Bakan Ersoy, “Şırnak’ın meydanlarında barış türküleri söylensin, kardeşliğimiz güçlensin” diyerek, Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yeni etkinliklerin yapılacağı müjdesini verdi. “Şırnak, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Tunceli’de ‘Bir Anadolu Şenliği’ düzenleyeceğiz” diyen Ersoy, sanatın, müziğin, ve kültürün barışı güçlendiren rolüne olan inancını yineledi. Etkinliklerin halk için hayırlı olmasını dileyerek, tüm halkı bu etkinliklere davet etti.