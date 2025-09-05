Kültür Ve Turizm Bakanı M. N. Ersoy, Geleceğe Miras Projesi’ni açıkladı

GELECEĞE MİRAS PROJESİ BÜYÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği kapsamında ziyaret ettiği Side Antik Kenti’nde, 2023’te başlattıkları ve Türk arkeolojisinin altın çağının kapılarını açan millileşme, kazı, restorasyon, inşa ve ihya projesi olan Geleceğe Miras projesinin ülke genelinde 251 kazı alanına yayıldığını belirtti. Bakan Ersoy, bu proje sayesinde Türkiye’nin köklü kültürel mirasının korunması, ayağa kaldırılması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Side Antik Kenti’ndeki etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MYK Üyesi Menderes Türel ve turizm sektörü temsilcileri de katıldı.

ANTİK ÇEŞME VE RESTORASYON

Bakan Ersoy, Side Antik Kenti’nde Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı’dan 2 bin 200 yıllık Anıtsal Çeşme’nin restorasyonu hakkında bilgi aldı. Antik çeşmeden Side Müzesi’ne yürüyerek geçen Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Side Antik Kenti’nin turizmin başkenti Antalya’da tarihin ve kültürün eşsiz bir dokusunu sunduğunu vurguladı.

GECE MÜZELERİNE İLGİ ARTIYOR

Gece müzeciliğinin ilk senesinden itibaren büyük ilgi gördüğünü ifade eden Bakan Ersoy, “Kültür turizm atılımımızda ciddi bir fark yaratmıştır. 2025 yılı itibarıyla ikinci yılına giren gece müzeciliği çalışmalarımıza 27 müze ve öğrenim yerinde uygulamaya almış durumdayız.” dedi. Antalya’da tarih dokularına uygun ışıklandırılan antik kentlerin, artık saat 22.00’ye kadar ziyaret edilebileceğini belirten Ersoy, Side’nin gece müzeciliği uygulamasının en özel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

ZİYARETÇİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Bakan Ersoy, Apollon ve Athena tapınaklarının gece ışıkları altında en çok ilgi çeken duraklar olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında Side’yi 34 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ersoy, 2024’te bu sayının 484 binden fazla olmasını beklediklerini kaydetti. Side’de yaşanan yoğunluğun büyük ölçüde biletsiz ziyaretçilerden kaynaklandığını dile getiren Ersoy, bu rakamların kültür turizminde ülkeyi yeni bir seviyeye taşıyacağına inandığını söyledi.

KAZI ALANLARI VE ÇALIŞMALAR

Ülke genelinde müze ve ören yeri ziyaret edenlerin sayısının bu yılın ilk yarısında yüzde 17 artarak 1.3 milyona ulaştığını açıklayan Bakan Ersoy, gece müzeciliğinin bu artışta büyük bir rol oynadığını belirtti. Gece müzeciliği çalışmalarının Cumhurbaşkanının Türkiye Yüzyılı iradesinin bir parçası olduğunu ifade eden Ersoy, Geleceğe Miras projesinin Türk arkeolojisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

ARKEOLOJİ MÜZESİ İSMİ DEĞİŞİYOR

Side’de yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, Athena Tapınağı’nın restorasyonunu tamamladıklarını ve Side Arkeoloji Müzesi’ni modern müzecilik anlayışı ile yenilediklerini söyledi. Ayrıca, Arkeoloji Müzesi’nin isminin Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi olarak belirlendiğini duyurdu. Side’nin sürdürülebilir turizm açısından Türkiye’deki örnek destinasyonlarından biri haline gelmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

GELECEĞE MİRASI YAŞATMAK

Etkinliğin sonunda Bakan Ersoy, Side Tapınaklar Alanı’na geçerek gerçekleştirilen Geleceğe Miras gece konserini izledi. Bu tür etkinliklerin hem kültürel mirası koruma hem de ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunma açısından önemli olduğunu kaydetti.