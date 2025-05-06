Kültür Ve Turizm Bakanı Mısır’da Toplantı Yaptı

D-8 TURİZM BAKANLARI TOPLANTISI’NA KATILIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 4’üncü D-8 Turizm Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Ersoy burada çeşitli temaslarda bulunarak, toplantının verimliliğine katkı sağladı.

İKİLİ GÖRÜŞMELERDEN TEMEL VURGULAR

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Mısır’da düzenlenen D-8 Turizm Bakanları Toplantısı’nda mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. İran Kültürel Miras Bakanı Sayın Seyyid Rıza Salehi Amir, Pakistan Devlet Bakanı Sayın Huzaifa Rehman, Mısır Turizm ve Eski Eser Bakanı Sayın Sherif Fathi ve Mısır Kültür Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmed Fouad Hanno ile bir araya geldik. Ortak mirasımızı daha güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma kararlılığımızı Mısır’ın başkenti Kahire’de bir kez daha teyit ettik” şeklinde ifadeler kullandı.