Kültür ve Turizm Bakanı Paylaşımda Bulundu

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI VE ATATÜRK’ÜN GÖRÜNTÜSÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle sosyal medya aracılığıyla önemli bir paylaşım yaptı. Sinema Genel Müdürlüğü’nün arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk defa yayınlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü kamuyla paylaştı.

ATATÜRK’ÜN TARİHİ GÖRÜNTÜSÜ

Bakan Ersoy, 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü belirtirken, “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz” dedi. Paylaşımında, “Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

GÖRÜNTÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

1935 ya da 1936 yılında çekildiği varsayılan görüntüde Atatürk, Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla yer alıyor. Bakan Ersoy, “Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum” ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.