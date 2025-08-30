Kültür Ve Turizm Bakanı Paylaştı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI’NDAN ÖZEL GÖRÜNTÜ PAYLAŞIMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden alınan ve ilk kez yayınlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerini kamuoyuna sundu. Ersoy, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz” şeklinde ifadelerle bu tarihi anı vurguladı.

ATATÜRK’ÜN GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ YAYINLANIYOR

Bakan Ersoy, “30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek takipçilerini bilgilendirdi. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu eşsiz görüntüde, Ulu Önder Atatürk, Florya Deniz Köşkü’nde çocuklarla birlikte yer alıyor.

ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZİ ANMA

Ersoy, bu özel paylaşımın ardından, “Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi. Bu anlamlı paylaşımla birlikte, zaferin coşkusu bir kez daha yaşandı.