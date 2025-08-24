Kültür Ve Turizm Bakanı Sırada Bekledi

Bakanın Sırada Beklemesi Dikkat Çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya-Ankara uçuşu öncesinde vatandaşlarla birlikte uçağa binebilmek için sırada bekledi. Bu ilginç anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uçak, Antalya’dan Ankara’ya hareket ederken, yolcular sıralarını alırken dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Bakan Ersoy, Vatandaşlarla Birlikte Sıra Aldı

Antalya’daki havaalanında yolcular uçağa giriş yapmak için sıraya girerken, Bakan Ersoy da kalabalığın içinde yerini aldı. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen Ersoy, vatandaşlarla bir arada olmasıyla dikkat çekti. Uçaktaki koltuğuna geçmeden önce, sırada bekleyen diğer yolcularla birlikte anı yaşadı.