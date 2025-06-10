Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Antalya Gambit’i Tanıttı

ANTALYA’YI TANITAN YENİ DİZİ YAYINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’yı tanıtmak amacıyla “Antalya Gambit” adındaki 10 bölümlük mini dizinin, Go Türkiye’nin Youtube kanalında yayınlandığını açıkladı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Türkiye’nin turizm alanında dünya markası olma yolunda Go Türkiye ile birlikte yeni bir kampanya başlatıldı. Bu çerçevede, Antalya ilk kez mini bir diziyle tanıtılmakta.

ANTALYA GAMBİT DİZİSİ VE BAŞROL OYUNCULARI

“Antalya Gambit”, Bertan Başaran’ın yönetiminde hazırlanmış ve başrollerini ünlü sanat küratörü “Lara” karakteriyle Meryem Uzerli ile “gizemli mimar Deniz” rolünde Kaan Urgancıoğlu üstleniyor. Mini dizi, Antalya’yı yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle dolu bir hikayenin merkezi olarak ön plana çıkartıyor. Dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini “Türk Rivierası”nın kalbi olan Antalya’ya çekmeye hazırlanıyor.

DİZİNİN KONU DETAYLARI

Antalya Gambit, Lara’nın lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz’in yaşamını kurtarmasıyla başlıyor. İlk karşılaşmaları bir tesadüf gibi görünse de dizi, daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen karmaşık bir kedi-fare oyununu gözler önüne seriyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehrin göz alıcı gecelerini keşfetmeye yönlendiriyor.

ANTALYA’NIN BÜYÜLEYİCİ ÖZELLİKLERİ

Sürükleyici hikaye ile beraber Antalya’nın çekici özellikleri de dizide öne çıkıyor. Nefes kesen manzaraları, ışıltılı plajları, ılıman Akdeniz iklimi ve zengin kültürel mirasıyla Antalya, dünya genelindeki gezginler için her mevsim ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu kez Antalya, Antalya Gambit dizisine ev sahipliği yaparak Türk Rivierası’nın benzersiz güzelliklerini sergilemekte.

TÜRKİYE’YE ULUSLARARASI DİKKAT

Türkiye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından oluşturulan Go Türkiye markası sayesinde uluslararası turizm tanıtımında bir dünya markası halini aldı. Go Türkiye, 200’den fazla ülkede tanıtım yaparken, Youtube, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında en fazla takipçiye sahip ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor.