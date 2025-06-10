Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Antalya Gambit Yayınladı

ANTALYA GAMBİT DİZİSİ YAYINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmin kalbi Antalya’yı tanıtmak amacıyla “Antalya Gambit” adlı 10 bölümlük mini dizinin Go Türkiye’nin Youtube sayfasında yayınlandığını duyurdu. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Türkiye’nin turizm tanıtımında Go Türkiye ile birlikte dünya markası olma yolunda yeni bir kampanya başlatıldı. Bu proje kapsamında Antalya, ilk kez bir mini dizi ile tanıtılıyor.

DİZİDE ÜNLÜ İSİMLER ROL ALIYOR

“Antalya Gambit” başlıklı dizinin yönetmenliğini Bertan Başaran üstleniyor. Dizinin başrollerinde ünlü sanat küratörü “Lara” karakterinde Meryem Uzerli, “gizemli mimar Deniz” rolünde ise Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Mini dizi, Antalya’yı sadece bir tatil beldesi olarak değil, aynı zamanda gizem, aşk ve kültürle zenginleşmiş bir hikayenin merkezi olarak sunuyor.

SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYE

Dizi, bir gerilim filminin tadını Akdeniz romantizmiyle harmanlayarak uluslararası izleyicilerin “Türk Rivierası” olarak bilinen Antalya’ya dikkatini çekmeyi hedefliyor. “Antalya Gambit”, Lara’nın lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz’in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. İlk başta bir kader karşılaşması gibi görünen bu durum, ikilinin antik şehirler, gizli koylar ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeleriyle karmaşık bir kedi-fare oyununa dönüşüyor.

ANTALYA’YI TANITAN BİR BAŞYAPIT

Antalya, büyüleyici manzaraları, parlayan sahil şeritleri, ılıman Akdeniz iklimi ve zengin kültürel mirasıyla uzun yıllardır dünya çapında gezginlere ilham kaynağı olmuştur. “Antalya Gambit”, bu eşsiz şehirdeki keşifleri ve hayatı gözler önüne seriyor. Türkiye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla oluşturulan Go Türkiye markasıyla, turizm alanında dünya markası olmayı başarıyor. Go Türkiye, Youtube, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında en fazla takipçiye sahip ülkelerden biri haline geldi.