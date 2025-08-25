Kültür Ve Turizm Bakanlığı Çalışmaları Tamamladı

ÇALIŞMALARDAN SONRA HAZIRLIK TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kutlamaları öncesinde Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda sürdürülen çalışmaları tamamladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu’nun kapılarını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kutlamaları öncesi, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda yürütülen çalışmalar tamamlandı.” ifadesine yer verildi.

YAPILAN ÇALIŞMALARIN DETAYLARI

Gerçekleştirilen projeler arasında; karşılama merkezi, çevre düzenlemesi, 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla çevrili meydan, saygı nöbeti alanı, kufi yazı sanatıyla dekore edilmiş mescit ve abdesthane, tanıtım ofisi, satış birimleri, yönlendirme tabelaları ile oturma alanları yer alıyor. Ayrıca, Selçuklu motifli mezar taşlarının özel aydınlatmaları da hayata geçirildi.

AHLAT’IN TARİHİ MİRASININ KORUNMASI HEDEFİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu çalışmalarıyla Ahlat’ın tarihi ve kültürel kimliğini yansıtmayı planlıyor. Bakanlık, bu eşsiz mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.