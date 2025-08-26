Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Eylülde Oyunları Sunacak

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir ve İstanbul devlet tiyatrolarının ödüllü ve büyük ilgi gören eserlerinin 4-6 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sahnelerinde sanatseverlerle buluşacağını duyurdu. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, bu eylül ayında Ankara’da gerçekleştirilecek etkinlikte, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nın eserleri seyirciyle bir araya gelecek.

İZMİR DEVLET TİYATROSUNDAN “REMABETİKO EFSANESİ”

İzmir Devlet Tiyatrosu, geniş kadrosuyla sahneye koyduğu “Rembetiko Efsanesi” adlı oyununu, rebet müziğinin en parlak dönemlerinden esinlenerek izleyicilere sunuyor. Marika Ninou’dan Roza Eskenazi’ye, Vasilis Tsitsanis’ten birçok usta müzisyene uzanan zengin kültürü sahneye taşıyan oyun, göçmenlerin ve kabadayların hayat hikayeleriyle dolu müzikal bir yolculuğu da içeriyor. Bu eser, CSO Ziraat Bankası Ana Salon’da sahnelenecek.

İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDAN “TAMAMEN DOLUYUZ”

Aynı tarihlerde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun birçok ödül kazanmış yapımı “Tamamen Doluyuz” da sahne alacak. Günümüz insanının içsel dünyasına ışık tutan ve mizah öğeleriyle zenginleştirilmiş olan bu hikaye, Becky Mode’un kaleme almasıyla ortaya çıktı. Lale Eren Dalsar’ın çevirdiği ve Elif Erdal’ın rejisörlüğünü üstlendiği oyun, genç bir oyuncu olan Sam’in lüks bir restoranın bodrum katında hayalleriyle gerçekleri arasındaki sıkışmışlığını konu alıyor. Efe Erkekli, bu tek kişilik performansla CSO Bankkart Mavi Salon’da izleyici karşısında olacak.

İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDAN “ÇARPISMA”

İstanbul Devlet Tiyatrosu’na ait bir diğer ödüllü eser “Çarpışma” ise sanatın derinliklerini sorgulayan temasıyla dikkat çekiyor. Müge Oskay’ın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu’nun yönettiği ve Can Atak’ın tek kişilik performansıyla hayat bulan oyun, sabrın, sessizliğin ve görünmeyen emeklerin sahnedeki yansımalarını izleyiciye getiriyor. Bu eser, CSO Tarihi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde saat 20.00’de CSO’da aynı anda 3 farklı salonda sahnelenecek oyunlar, Ankaralı seyircileri sanatın derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak.