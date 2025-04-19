Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ferdi Tayfur Anısına Konser Düzenliyor

FERDİ TAYFUR ANISINA DÜZENLENEN KONSER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anısına ‘Hatıran Yeter Konseri’ düzenliyor. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’teki vefatının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği özel bir etkinlikle anılacak.

KONSER TARİHİ VE KATILIMCILAR

21 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Hatıran Yeter Konseri’nde; Ferdi Tayfur’un en sevilen şarkılarını, şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile solist Enver Merallı seslendirecek. Bu ikiliye İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da eşlik edecek. Etkinlikte, Tayfur’un müzik kariyerine damga vuran eserler tekrar hayat bulacak.

Konserde yer alacak şarkılar arasında; ‘Hatıran Yeter’, ‘Ben de Özledim’, ‘Çeşme’, ‘Seni Sevmek’, ‘Huzurum Kalmadı’, ‘Bana Sor’ gibi eserler bulunuyor. Bu eserler, Ferdi Tayfur’un sevenleriyle yeniden buluşacak ve anısına saygı duruşu niteliği taşıyacak.