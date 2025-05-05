Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın projesi

DEVLET TİYATROLARI VAGON SAHNE PROJESİ YOLA ÇIKTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Devlet Tiyatroları Vagon Sahne’ projesi, trenin içine yerleştirilen tiyatro sahnesi ile 4 bin 796 kilometrelik bir güzergahta sanatseverlerle buluşmak için yola çıktı. Proje, Ankara’da sahnelenen ‘Misafir’ adlı oyundan sonra yurttaşlarla buluşacak. Vagon Sahne, Kütahya’dan başlayarak sırasıyla Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka, Kars ve Sivas gibi yerlerde hem çocuklar hem de yetişkinler için oyunlar sahneleyecek. Bu etkinliğin başlangıcı için Ankara Garı’nda bir program düzenlendi.

PROJENİN SANATA KATKISI

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bu projenin sahnesi bulunmayan şehirlere sanat ulaştırmayı amaçladığını belirtti. “Tiyatro her yerde” anlayışıyla yola çıkan bu projede, sahnelerin çeşitlendiğini ancak sanatın birleştirici gücüne olan inancın hâlâ değişmediğini vurguladı. Mumcu, “Bugün yola çıkardığımız vagon sahne, 5-18 Mayıs tarihleri arasında 11 il ve ilçede 22 temsil ile tiyatronun sesini duyuracak” dedi. Ayrıca, Antalya Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği ‘Masal Treni’ adlı çocuk oyunu ve ‘Misafir’ adlı yetişkin oyunu ile sanatın erişilebilirliğinin güçlenmesini sağladıklarını ifade etti.

KÜLTÜREL DEĞERLERİ YÜKSELTECEK BİR PROJE

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu projenin yalnızca trenin raylar üzerinde ilerlemesiyle sınırlı kalmayacağını, insanların hayallerine ve kültürel değerlerine de yönelik bir yolculuk başlatacağını söyledi. Sayan, “Kültür ve sanatın erişilebilirliğini artırmak, her köşedeki vatandaşların aynı heyecanı deneyimlemesine katkı sağlamak amacındayız. Vagon sahne 4 bin 800 kilometrelik güzergâhta sahnelenecek, bu projeyle tiyatronun Anadolu’nun en ücra köşelerine ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

UMUT DOLU YOLCULUK

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sadece bir trenin değil, aynı zamanda hayal ve umudun da yolculuğunu başlatmış olduklarını belirterek, “Burada bir sahnenin raylara kurulması ve alkışların Anadolu’nun sesiyle birleşmesinin coşkusunu yaşıyoruz. Bu proje 2008 yılında ‘tiyatro her yerde’ anlayışıyla başlamış ve şimdi geçmişten ilham alarak yeni bir seyir defteri açmayı amaçlıyor” şeklinde konuştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANACAK

Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Remzi Kürşat Süren, Misafir adlı yetişkin oyununu sahneleyeceklerini belirterek, “Bu yolculuk bize büyük bir heyecan veriyor. Oyun oynamak ve o bölgedeki insanlarla bu şekilde etkileşimde bulunmak bizim için eşsiz bir durum olacak” dedi.