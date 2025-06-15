KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın 2 Film Festivale Katılıyor

ŞANGHAY FİLM FESTİVALİ’NDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN FİLMLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği iki film, 27’nci Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin ‘Asian New Talents’ yarışma kapsamında Türkiye’yi temsil ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönettiği ‘Kanto’ filmi ile Ensar Altay, dünya prömiyerini bu festivalde gerçekleştirdi. Diğer film ‘Sahibinden Satılık Rahmet’ ise Emre Sert ve Gözde Yetişkin tarafından yazılıp yönetilerek dünya prömiyerini aynı bölümde yapacak.

YENİ YETENEKLERİN İLK UZUN METRAJLI FİLMİ

Belgesel çalışmalarıyla bilinen Ensar Altay’ın ilk kurmaca filmi ‘Kanto’, yaşlı bir kadının gizemli kayboluşunu ve çevresindekilerin bu konuya tepkisiz kalışını anlatıyor. Filmde Didem İnselel, Sinan Albayrak, Ece Bağcı, Yıldız Kültür ve Züleyha Yıldız gibi isimler yer alıyor. ‘Sahibinden Satılık Rahmet’ ise Çankırı’nın Yenice köyüne düşen bir gök taşının ardından yaşanan tuhaf olayları mizahi bir dille yansıtıyor. Filmdeki senaryoyu yazan ikili, aynı zamanda yönetmenlik görevini de üstleniyor.

TÜRKİYE, FESTİVALDE ÖZEL BİR BÖLÜMLE TEMSİL EDİLİYOR

Bu yılki festivalde Türkiye için ayrılan özel bir bölüm bulunuyor. ‘Türkiye Özel Bölümü’ adı altında; Hatice Aşkın’ın ‘Adresi Olmayan Ev’, Seyfettin Tokmak’ın ‘Tavşan İmparatorluğu’, Hikmet Kerem Özcan’ın ‘Hakkı’ ve Emine Yıldırım’ın ‘Gündüz Apollon Gece Athena’ filmleri gösterime girecek. Bu seçki, Türk sinemasının tematik çeşitliliğini ve yeni çağ Türk yönetmenlerinin özgün bakış açılarını uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

ŞANGHAY FİLM & TV MARKET’TE TEMSİL

Türkiye, 21-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Şanghay Uluslararası Film & TV Market’te de yer alacak. Burada oluşturulacak Türkiye standı aracılığıyla uluslararası yapımcılar, dağıtımcılar, yönetmenler, satış temsilcileri ve film profesyonelleri, Türk sinema endüstrisi temsilcileriyle bir araya gelecek. Ortak yapım ve dağıtım fırsatlarının değerlendirileceği bu platform, önemli iş birliği olanakları sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu güçlü katılım, Türk sinemasının uluslararası görünürlüğünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni yeteneklerin de dünya sahnesine çıkmasına katkı sağlayacak.