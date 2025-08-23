Haberler

Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın Katkılarıyla Şenlik Başladı

ETKİNLİKLER HAKKARİ’DE BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 5 farklı ilde gerçekleştirilen “Bir Anadolu Şenliği”, Hakkâri’de büyük bir coşkuyla başladı. Gün boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu olan şenlik, akşam saatlerinde kent meydanında düzenlenen bir konserle sürdü.

KONSERLERLE DEVAM EDİYOR

İlk olarak DJ Enes Göksal sahne alarak Hakkârili vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Ardından Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Dalkılıç, 15 bin kişilik kalabalığa hitap ederek popüler şarkılarını seslendiriyor. Konsere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkâri Valisi Ali Çelik, protokol üyeleri ve pek çok vatandaş katılım sağlıyor. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Hakkârili gençler ve diğer katılımcılar, şenlik coşkusunu dolu dolu yaşıyor. “Bir Anadolu Şenliği” etkinlikleri, ikinci gününde de konserler ve gösterilerle devam edecek.

