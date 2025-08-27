Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Projesi Sürüyor

CANHASAN 3 HÖYÜĞÜ’NDEKİ KAZI ÇALIŞMALARI

Alaçatı köyüne bağlı Canhasan 3 Höyüğü’nde, Çatalhöyük’ten yaklaşık 800 yıl daha eskiye tarihlenen beşinci sezon kazı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında yürütülüyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Baysal’ın liderliğinde gerçekleştirilen kazılarda, evler arasında bir metre genişliğinde geçitlerin ortaya çıkması, Anadolu’da erken şehircilik anlayışının ilk örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KAZI ÇALIŞMALARININ DETAYLARI

Kazı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Baysal, “Şu anda Canhasan Höyükleri’nden Canhasan 3 üzerindeyiz. Bu projemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve destekleriyle, ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında Ankara Üniversitesi adına yürüttüğümüz bir çalışmadır. Projemiz beşinci sezonuna girmiş bulunuyor.” ifadelerini kullanıyor. Üzerinde çalıştıkları alanda, ilk olarak evlerin duvarları ve planlarının izlerine rastladıklarını belirten Baysal, “Bu bizim için çok heyecan verici bir durumdu. Bunu destekleyen başka keşiflerimiz de oldu. Hemen arkamızda görülen bir sokak konsepti, belki de en erken şehircilik planlamasının başlangıcı olarak düşünülmeli.” dedi.

KENTLEŞMENİN İLK ADIMLARI

Anadolu’da Neolitik dönemde birçok yerleşim yerinde benzer sokak konseptleri bulunmasına rağmen, bu durumun Orta Anadolu’da ilk defa gözlemlendiği kaydediliyor. “Çatalhöyük’ten yaklaşık 750-800 yıl öncesine tarihlenen bir yerleşkenin üzerindeyiz.” diyen Baysal, evler arasında bir metreye varan boşlukların varlığına dikkat çekiyor. Bu boşlukların, yerleşim alanında mekândan mekâna geçişi sağladığını ifade eden Baysal, “Bu da modern şehirlerde düşündüğümüz sokak konseptinin erken bir örneği olarak değerlendirilebilir.” sözlerini aktarıyor.

TURİZME KATKI VE GELECEK PLANLARI

Kazı çalışmaları kapsamında 1960’lı yıllara ait karbon örneklerinin bulunduğunu belirten Baysal, “Yeni örneklerle bu tarihleme konusunu netleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre burası M.Ö. 7 bin 750’ye kadar tarihleniyor; yani günümüzden yaklaşık 9 bin 750 yıl öncesine uzanıyor.” dedi. Canhasan Höyükleri’nin Karaman bölgesi için önemli bir yerleşim olduğuna dikkat çeken Baysal, “Turizm açısından büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. İleride yapılmasını planladığımız karşılama merkezi ve kazı evimizle hem çalışmalarımız kolaylaşacak hem de Karaman’ın turizmine büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz.” şeklinde görüşlerini paylaşıyor.