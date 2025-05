Kültür Ve Turizm Bakanlığı Tiyatro Projesi

KÜLTÜR SEFERBERLİĞİ: VAGON SAHNE PROJESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde hayata geçirilen “Vagon Sahne Projesi” sayesinde tiyatro sahneleri, Anadolu yollarında seyahat etmeye başladı. Proje, tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunları sunacak. Çocuklar için “Masal Treni”, yetişkinler için ise “Misafir” adlı oyunlar gösterilecek. Ankara Garı’nda yapılan tanıtımda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vagon Sahne’nin ulaşamadığı yerlere ulaşmayı amaçlayan bir kültür seferberliği olduğunu belirtti. Mumcu, “Bu vizyon, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonudur. Kalkınmanın sadece ekonomiyle değil, kültürle, sanatla, medeniyet birikimiyle de olacağını kabul eden bir anlayışı temsil etmektedir.” dedi.

SANATIN YOLCULUĞU VE MİSYONU

Kültür ve sanatın her yere ulaşması için özveriyle çalıştıklarını söyleyen Mumcu, “Tiyatro her yerde diyerek başlatılan bu yolculukta sahneler değişti, oyunlar çeşitlendi ama tek bir şey değişmedi, sanatın birleştirici gücüne duyduğumuz inanç.” ifadesini kullandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, projenin 2008 yılında “tiyatro her yerde” anlayışıyla doğduğunu hatırlatarak, “Bu sadece bir tren değil, sanatın yola çıkan hali, tiyatronun Anadolu’yla yeniden kucaklaşmasıdır. Devlet Tiyatroları için sanat, varılacak bir durak değil, yolculuğun bizzat kendisidir.” dedi.

ANADOLU’NUN HER KÖŞESİNE ULAŞMAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bakanlık olarak sadece şehirleri değil, gönülleri, kültürleri, toplumsal değerleri de bağlamayı görev olarak gördüklerini ifade etti. Türkiye’nin demir yolu yatırımlarında önemli gelişmeler sağladığını vurgulayan Boyraz, turistik trenlerin Türkiye turizmine de katkıda bulunduğunu belirtti. Projeyle tiyatronun Anadolu’nun en ücra köşelerine de ulaşmasını hedeflediklerini dile getiren Boyraz, “Tiyatroyu raylara yükleyip sahneyi de istasyonlara kuracağız inşallah.” dedi. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ise demir yolu yatırımlarının sadece ulaşımı değil, aynı zamanda kalkınmayı da desteklediğini söyledi. Tanıtım programının ardından Vagon Sahne, 18 Mayıs’a kadar, Ankara, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka, Kars ve Sivas’ı ziyaret ederek 22 temsille seyirciyle buluşacak.