Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatroyu Raylara Taşıyor

VAGON SAHNE PROJESİ SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Devlet Tiyatroları Vagon Sahne’ projesi, trenin içine yerleştirilen tiyatro sahnesinin 4 bin 796 kilometrelik bir yolculuğa çıktığını duyurdu. Bu projeyle sanatseverler, farklı şehirlerde kaliteli tiyatro deneyimi yaşayacak.

ANKARA’DAN YOLA ÇIKAN VAGON SAHNE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ ortaklığında gerçekleştirilen bu proje, Ankara’da sahnelenen ‘Misafir’ adlı oyun ile başladı. Vagon Sahne, ilk olarak Kütahya’da başlayarak sırasıyla Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka, Kars ve Sivas gibi şehirleri ziyaret edecek. Hem yetişkin hem de çocuklar için birçok oyun sahneleyecek.

VAGON SAHNE İLE SANAT HER YERE ULAŞACAK

Ankara Garı’nda düzenlenen uğurlama programına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, projenin sanatın ulaşılabilirliğini artırdığını belirtti. ‘Tiyatro her yerde’ sözüyle yola çıkan bu inisiyatifte, “Bugün tekrar Anadolu’nun kalbinden uğurlayacağımız vagon sahne, 5-18 Mayıs tarihleri arasında 11 il ve ilçeye uğrayacak. 22 temsil ile tiyatronun sesini yurt genelinde duyuracak” dedi. Tiyatronun Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleyeceği ‘Masal Treni’ adlı çocuk oyunu ve yetişkinler için ‘Misafir’ adlı oyun, bu projenin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİ YÜKSELTECEK YENİ BİR YOLCULUK

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise bu trenin, sadece fiziksel anlamda değil, duygusal olarak da önemli bir yolculuk sunduğunu ifade etti. Sayan, “Vizyonumuz kültür ve sanatın erişilebilirliğini artırmak. Trenimiz yaklaşık 4 bin 800 kilometrelik bir güzergahta 22 gösteriyle çocukları masalların büyüsüne, yetişkinleri derin hikayelere ortak edecek” şeklinde konuştu.

SANAT YOLCULUĞUNUN KENDİSİDİR

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bu projenin sadece bir tren değil, aynı zamanda umut ve sanat dolu bir yolculuk anlamına geldiğini belirtti. “Bugün burada, bir sahnenin raylara kurulmasının ve Anadolu’nun sesiyle buluşmanın coşkusunu yaşıyoruz. Bu proje, 2008 yılında ‘tiyatro her yerde’ ilkesiyle başlamış, şimdi ise 12 il ve ilçede yepyeni bir seyir defteri açmaya hazırlanıyor” dedi.

İKİNCİ BİR HEYECAN: YOLCULUK YAPMAK

Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Remzi Kürşat Süren, toplamda 8 arkadaşı ile ‘Misafir’ adlı oyunu sahneleyeceğini ifade ederek, “Tren yolculuğu yapmak ve orada insanlara dokunabilmek bizim için eşsiz bir durum olacak. Bu nedenle çok mutluyuz” diye belirtti. Bu tür etkinlikler, sanatın her köşeye ulaşmasını amaçlıyor.