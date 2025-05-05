Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vagon Sahne

KÜLTÜR SEFERBERLİĞİ: VAGON SAHNE PROJESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen “Vagon Sahne Projesi”, raylar üzerinde tiyatro etkinlikleri düzenlemek için yola çıktı. Bu proje, tiyatro sahnesinin bulunmadığı şehirlerde çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz tiyatro oyunları sunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında çocuklara yönelik “Masal Treni” adlı oyun, yetişkinler içinse “Misafir” adlı oyun sahnelenecek. Ankara Garı’nda düzenlenen tanıtım programında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vagon Sahne’nin kültür seferberliği niteliğinde olduğunu ifade etti.

VİZYONUN TEMELİ: SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Mumcu, Vagon Sahne’nin sanatın yanı sıra bir fikri, inancı ve vizyonu da taşıdığını dile getirerek, “İşte bu vizyon, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonudur. Bu vizyon, kalkınmanın sadece ekonomiyle değil, kültürle, sanatla, medeniyet birikimiyle de olacağını kabul eden bir anlayışı temsil etmektedir.” dedi. Kültür ve sanatın ülkenin her köşesine ulaşması için büyük bir özveriyle çalıştıklarına dikkat çeken Mumcu, “Tiyatro her yerde diyerek başlatılan bu yolculukta sahneler değişti, oyunlar çeşitlendi ama tek bir şey değişmedi, sanatın birleştirici gücüne duyduğumuz inanç.” şeklinde konuştu.

ANADOLU İLE TİYATRO KUCAKLAŞMASI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, projenin 2008 yılında “tiyatro her yerde” anlayışıyla doğduğunu hatırlatarak, “Bu sadece bir tren değil, sanatın yola çıkan hali, tiyatronun Anadolu’yla yeniden kucaklaşmasıdır. Devlet Tiyatroları için sanat, varılacak bir durak değil, yolculuğun bizzat kendisidir.” ifadesini kullandı.

KÜLTÜRLERİ BİRBİRİNE BAĞLAMA GÖREVİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bakanlık olarak sadece şehirleri değil, gönülleri, kültürleri ve toplumsal değerleri birbirine bağlamayı amaçladıklarını belirtti. Türkiye’nin demir yolu yatırımlarıyla önemli bir yol kat ettiğini ifade eden Boyraz, “Bu projeyle, tiyatronun sadece büyükşehirler değil, Anadolu’nun en ücra köşesinin de bir parçası olmasını hedefliyoruz. Tiyatroyu raylara yükleyip sahneyi de istasyonlara kuracağız inşallah.” dedi.

DEMİR YOLU YATIRIMLARI VE SANAT

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, demir yolu yatırımlarının ulaşımın yanı sıra kalkınmayı destekleyen stratejik adımlar olduğunu ifade etti. Tanıtım programının ardından yola çıkan Vagon Sahne, 18 Mayıs’a kadar Ankara, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka, Kars ve Sivas’ı ziyaret edecek. Proje, bu şehirlerde toplam 22 temsille seyirciyle buluşacak.